L'exposition officielle de Game of Thrones débarque à Paris

Le Royaume des Sept Couronnes pose ses valises dans la capitale. Alors que l’ultime saison 8 de Game of Thrones est prévue pour 2019, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles propose aux fans de s'immerger dans le monde de Westeros du 1er juin au 2 septembre.

Directement inspirée de la série mythique de HBO, l’exposition officielle Game of Thrones : The Touring Exhibition, permet à tous les inconditionnels d’admirer de près les accessoires, comme les couronnes et les armes qui ont servi pour le tournage, les costumes portés par les protagonistes, mais aussi les décors authentiques de la série. Au total, près de 2000m2 de surface ont été aménagés pour recréer l’univers mythique de George R.R. Martin.

©Mahala Nuuk

A travers ce vaste parcours, les visiteurs pourront déambuler dans huit espaces scénographiques, consacrés à des lieux emblématiques de la série, dont la Route royale, la Demeure du noir et du blanc, les contrées d’Au-delà du mur et la ville conquise de Meereen, avec ses garnisons d’Immaculés et les troupes fidèles à la Maison Targaryen. Sans oublier le clou de la visite, la fameuse salle du Trône de fer, où les visiteurs pourront admirer le symbole annonciateur du pouvoir des Westerosi.

©Mahala Nuuk

Grâce à des contenus multimédias et interactifs, les fans voyageront sur les terres de Westeros et d'Essos en se mettant dans la peau de leurs personnages préférés. Jon Snow, Daenerys, Tyrion, Arya, … Tous se sont donné rendez-vous avant leur retour sur le petit écran l’année prochaine.

©Mahala Nuuk

Game of Thrones : The Touring Exhibition, du 1er juin au 2 septembre, Parc des Exposition, Porte de Versailles, Pavillon 2.1, (15e).