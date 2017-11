Agriculture : des courgettes soignées par la musique «

Dans les Bouches-du-Rhône, un agriculteur est persuadé d?avoir sauvé ses cultures de courgettes grâce à des mélodies diffusées le soir. Pour éviter d'avoir recours aux pesticides la société Genodics propose de soigner des plantes contre les champignons et autres virus avec des protéines de musique appelées protéodies, le mélange de protéine et mélodie. Un reportage de Nora Meziani et Laure Parra.