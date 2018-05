En Inde, un vendeur de thé accusé d'avoir préparé les boissons avec l'eau des toilettes

L'histoire ne dit pas si les passagers du train ont eu une intoxication. Un vendeur de thé indien a écopé d'une amende pour avoir servi des boissons concoctées avec l'eau des toilettes.

Le vendeur, qui travaillait à bord du train Chennai-Hyberadad Express, dans l'Etat de Telangana, a été arrêté et condamné à payer 1.246 euros d’amende, rapporte le Guardian.

L’individu mis en cause et ses complices ont été filmés au moment où ils sortaient des toilettes, les bras chargés de bouteilles d’eau, puisée dans les sanitaires.

Pour sa défense, le suspect a avancé que lui et ses complices transféraient du lait dans les différents récipients, et qu’ils tenaient à le faire à l’abri des regards.

Plusieurs scandales sanitaires

De son côté, la compagnie de Chemin de fer indienne, qui s’est fortement indignée de cette pratique, a déclaré que même lorsqu'il s’agit de lait, les toilettes du train ne sont pas un endroit approprié pour ce genre de choses. «Le fait même que des bouteilles de thé et de café aient été vues sortant des toilettes est en soi une mauvaise pratique», a-t-elle précisé dans un communiqué. Avant d'ajouter que «l’incident avait fait l’objet d’une enquête détaillée.»

Cette affaire s’ajoute à une série de scandales sanitaires qui secoue l’Inde depuis plusieurs mois. Cette semaine, la police a mis la main sur un trafic de viande avariée, vendue à plusieurs restaurants de Calcutta. Vingt tonnes de viande gâtée ont ainsi été saisies par les autorités.