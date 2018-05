Un restaurant transmet une «note de politesse» aux clients accompagnés d'enfants

Nombre d'entre nous ont vécu l'expérience d'un repas bruyant, en raison de la présence d'enfants. Pour y faire face, un restaurant indien situé à Gloucester (Angleterre) a trouvé une solution imparable.

Nepalese Chef a décidé de transmettre des «notes de politesse» à ses clients accompagnés de jeunes enfants, rapporte The Independent.

«Nous demandons à tous les clients avec des enfants qui viennent manger dans notre restaurant de ne pas faire trop de bruit et de pas les laisser courir dans tous les sens. Nos serveurs portent souvent des plats chauds et c’est dangereux. De plus, c’est un manque de respect pour les autres clients. Nous nous réservons le droit de refuser tout service si les consignes ne sont pas respectées. Merci», stipulent-elles.

Mais cette initiative est loin de faire l'unanimité. Certains clients de Napalese Chef se sont dits «choqués», c'est le cas de Sandeep Amin, qui avait réservé une table pour célébrer son anniversaire en famille. «Une fois assis, il a fallu à peine deux minutes au serveur pour se ramener avec cette feuille blanche plastifiée. Ma fille a sept ans. Ce n’est pas dans ses habitudes de semer le chaos quand on sort. J’avais tellement honte. Je savais que si on restait, ma soirée d’anniversaire allait être complètement gâchée. On a fini par quitter cet établissement grossier et continuer la soirée ailleurs. C'est bien la première fois que je fais face à des règles aussi strictes dans un restaurant», confie-t-elle à nos confrères.

«Les enfants sont les bienvenus»

Kashi Sharma, le propriétaire des lieux – classés à la dixième place sur Trip Advisor – a tenu à justifier l'adoption de ce système et l'utilisation de cette note de bonne conduite. Il aurait pris cette décision à la suite de plusieurs «incidents survenus par le passé dans son restaurant».

«C'est pour ça qu'on a décidé de faire passer ces consignes à toutes les personnes avec de jeunes enfants. On souhaite leur rappeler qu'ils doivent rester assis et être les plus silencieux possible», précise-t-il au quotidien. Il assure toutefois que la plupart des clients n'ont aucun problème avec ces «notes de politesse». D'ailleurs, selon lui, toute expérience gastronomique devrait pouvoir se dérouler dans le calme. Il précise que «les enfants sont les bienvenus au restaurant et qu'ils auront même droit à des sucettes».

Les fins gourmets sont prévenus !