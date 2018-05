Après une violente éruption volcanique, un séisme de magnitude 6,9 frappe Hawaï

Le séisme s'est produit à 12h32 (soit samedi, à 00h32 en France) à cinq kilomètres de profondeur, et à seize kilomètres au Sud-Est de Leilani Estates, l'un des comtés où plusieurs centaines de personnes avaient déjà été évacuées pour échapper aux coulées de lave.

Selon l'agence américaine de géologie et de sismologie (USCG) le tremblement de terre s'est produit «quasiment exactement au même endroit que le séisme mortel de 1975, d'une magnitude de 7,1», qui avait fait deux morts et vingt-huit blessés. Aucune victime n'est à déplorer après cette récente secousse, mais des dizaines de bâtiments ont été détruits.

M 6.9 - 16km SW of Leilani Estates, Hawaii, 2018-05-04 22:32:55 UTC, 5.0 km depth. https://t.co/g2hWHdnPex This is in almost exactly the same location at the deadly 1975 M 7.1 earthquake. pic.twitter.com/ImkbbL1ruq

Depuis quelques jours, l'île d'Hawaï, la plus grande des Etats-Unis, est victime d'une succession de catastrophes naturelles : ce jeudi, le volcan Kilauea était entré en éruption après un séisme, inondant les alentours de lave incandescente, et dégageant d'importantes quantités de dioxyde de soufre, un gaz toxique. Plusieurs répliques violentes, dont un séisme de magnitude 5,7, avaient suivi.

Les autorités hawaïennes ont prévenu les habitants que l'activité sismique allait se poursuivre. David Ige, gouverneur d'Hawaï, a quant à lui décrété l'état d'urgence pour débloquer des moyens supplémentaires.

This emergency proclamation authorizes the expenditure of state monies as appropriated for quick and efficient relief caused by the volcanic eruption.



The proclamation follows HI County’s emergency proclamation filed Thurs afternoon. See Proclamation : https://t.co/WS1rz3afMQ pic.twitter.com/AjHFvQoReq

— Governor David Ige (@GovHawaii) 4 mai 2018