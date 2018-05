Texas : une professeure accuse son employeur d'homophobie

Stacy Bailey, enseignante à l'école primaire d'Arlington, poursuit son employeur pour discrimination après son transfert dans un autre établissement. Elle avait présenté une photo de sa fiancée à ses élèves.

Le but était de faire connaissance avec ses nouveaux élèves en août dernier. La présentation incluait également des clichés de ses amis et de sa famille. Mais quelques jours après, on lui avait fait savoir qu'un parent d'élève s'était plaint qu'elle faisait la promotion de l'homosexualité, rapporte The Guardian.

Dans sa plainte, l'enseignante, lesbienne, indique qu'un responsable de l'école lui a déclaré : «Vous ne pouvez pas faire la promotion de votre mode de vie en classe.» Ce à quoi elle a répondu : «Nous allons nous marier. Quand j'ai une femme, je devrais être capable de dire "c'est ma femme", sans avoir peur d'être harcelée. Quand je dis ça, c'est un fait à propos de ma vie, pas une déclaration politique.» «Et bien, c'est un peu le cas», lui a rétorqué son interlocuteur.

«Nous sommes sous le choc»

L'école lui aurait demandé de démissionner en octobre mais après son refus, son transfert vers un établissement secondaire a été voté le mois dernier. «Nous sommes sous le choc», a déclaré Julie Vasquez, que la professeure d'art a épousé en début d'année.

De son côté, l'académie a rejeté dans un communiqué les accusations de discrimination homophobe. «Il n'y a jamais eu de problème avec son orientation sexuelle jusqu'à cette année», indique le communiqué. «C'est à ce moment-là que son attitude à l'école a changé, ce qui a poussé les élèves à exprimer leurs inquiétudes auprès de leurs parents», poursuit le document.

Au Texas, aucune loi ne protège les personnes LGBT en cas de discrimination au travail.