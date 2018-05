Tout savoir sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

Les noces du prince Harry et de Meghan Markle seront célébrées le 19 mai à midi, a annoncé le Palais de Kensington.

On connaît déja de nombreux détails sur ce mariage princier. Voici tout ce qu'il faut savoir.

L'écrin du château de Windsor

La cérémonie débutera à 12h à la chapelle Saint-George, au château de Windsor à l'ouest de Londres, et sera conduite par le révérend David Conner, doyen de Windsor. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, officiera au moment de l'échange des consentements.

Le prince William témoin de Harry

«Le prince Harry a demandé à son frère, le duc de Cambridge, d'être son témoin», a indiqué le palais jeudi 26 avril dans un bref communiqué. «Le duc de Cambridge est honoré d'avoir reçu cette demande et il a très hâte de pouvoir soutenir son frère à la chapelle Saint-George de Windsor le 19 mai», a-t-il ajouté. Le prince Harry avait été le témoin de son frère aîné au mariage de ce dernier avec Catherine Middleton en 2011.

600 personnes invitées

Six cents personnes ont été invitées à la cérémonie de mariage tandis que plus de 2.600 autres ont été conviées dans le parc du château pour assister à l'arrivée du prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités ainsi qu'à la procession en calèche au départ du château.

Un tour en calèche

Une fois mariés, à 13h, le prince Harry et Meghan quitteront la chapelle Saint-George pour un tour dans la ville à bord d'une calèche. «Ils espèrent que ce court trajet donnera l'occasion aux gens de se rassembler à Windsor et de profiter de l'ambiance de ce jour particulier», indique le communiqué du palais.

Une réception en petit comité

Une réception se tiendra ensuite à St George's Hall, majestueuse salle de banquets du château, pour le couple et les invités à la cérémonie. Le soir, le Prince de Galles, Charles, père de Harry, donnera une réception privée pour le couple, sa famille et ses amis proches.

«Le prince Harry et Meghan Markle sont extrêmement reconnaissants des nombreux vœux de bonheur qu'ils ont reçus depuis qu'ils ont annoncé leurs fiançailles», le 28 novembre 2017, indique le palais. «Ils attendent avec impatience cette journée et de pouvoir partager leur fête avec le public».

Aucune personnalité politique présente

Dans un communiqué, le palais de Kensington a annoncé qu'«il a été décidé, après consultation avec le gouvernement de sa Majesté, que les leaders politiques - qu'ils soient britanniques comme de la scène internationale - ne soient pas sur la liste pour le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle».

Ainsi, la Première ministre Theresa May, Donald Trump et les époux Obama (pourtant proches des futurs mariés) ne seront pas de la fête.

Meghan Markle baptisée

En vue de son mariage, Meghan Markle va être baptisée et confirmée selon le rite anglican.

Un changement de nationalité

Elle a prévu de prendre la nationalité britannique, un processus pouvant prendre plusieurs années, et décidé de renoncer à sa carrière ainsi qu'à son engagement auprès de l'ONU, où elle militait pour les droits des femmes, pour se consacrer aux activités caritatives de la famille royale.

Meghan deviendra notamment marraine de la Royal Foundation après son mariage, aux côtés de son époux, du prince William et de sa femme Kate.