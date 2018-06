Etats-Unis : pour l'épater, il vient chercher sa petite amie dans une voiture différente tous les jours

De l’imagination et beaucoup d’humour, pour ce jeune garçon prêt à toutes les folies pour impressionner sa petite amie.

L'étudiant américain, Zach Doell, s’est lancé le défi fou, uniquement pour impressionner sa petite amie Brianna, de venir tous les jours la chercher dans un véhicule différent, et parfois, particulièrement original.

Sans jamais se lasser, il va donc la chercher là où elle étudie, à l’université de Louisiane, tantôt au volant d’une voiture de luxe, tantôt d’un camion, parfois en taxi jaune ou en livreur de pizza. Et très récemment, en pilotant l’Oscar Mayer Weinermobile, le célèbre véhicule publicitaire en forme de hot-dog.

«J’adore la voir sourire quand elle me voit. Alors je klaxonne et hurle son nom» a ainsi témoigné Zach. En quelques mois, le couple est ainsi devenu l’attraction du campus, à tel point que des inconnus lui supplient de continuer, et de publier de nouvelles vidéos, vues par des centaines de personnes tous les jours.

Quant à Brianna, qui n'est désormais plus vraiment embarrassée, la jeine fille a même décidé de lui rendre la pareille, en allant le surprendre au volant du van de la radio locale.

«Je n’ai pas envie de m’arrêter, même si j’ai atteint le top avec la Weinermobile, mais je suis diplômé en mai et après je n’aurais plus l’occasion de revenir à la fac», a-t-il précisé. Espérons qu'il trouve un nouveau moyen d'épater Brianna.