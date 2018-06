Vol San Antonio-Phoenix : un impressionnant orage de grêle détruit le nez de l'avion

L'impression orage de grêle n'a laissé aucune chance au fuselage et au pare-brise de l'appareil qui apparaissent, sur les photos diffusées sur le Web, fortement endommagés.

L'agence Associated Press, qui se fait l'écho de cet incident, indique que les pilotes de l'avion, affrété par la compagnie American Airlines, n'ont eu d'autre choix que de réaliser un atterrissage d'urgence à El Paso (Texas).

Photo from @KFOX14 iSpot Reporter Erick Saucedo shows the extensive damage that an American Airlines plane suffered during flight from San Antonio to Phoenix. The plane had to make an emergency landing in El Paso. Details: https://t.co/PaSigRVYzA pic.twitter.com/zxrTZJ1g2l

— Kelly Anne Beile (@KellyAnneKFOX14) 4 juin 2018