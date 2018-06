Un Irakien soupçonné d'avoir tué une jeune juive en Allemagne reconnaît son crime

«Quand nous l'avons interrogé, le jeune homme originaire du Kurdistan a avoué avoir tué la jeune Allemande», a déclaré à l'AFP Tariq Ahmad, le chef de la police de Dohouk, dans le nord-ouest de l'Irak.

Plus tard, lors d'une conférence de presse, le même responsable a dit que l'Irakien, âgé de 20 ans, avait reconnu l'avoir étranglée.

Ali Bashar a été «arrêté cette nuit vers deux heures du matin par les forces de sécurité kurdes dans le nord de l'Irak», avait affirmé le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer, alors que ce meurtre précédé d'un viol a suscité un vif émoi et des interrogations sur la politique migratoire de l'Allemagne.

L'homme était connu de la police allemande pour son implication dans des activités criminelles, y compris un vol à main armée, perpétré il y a deux mois, selon plusieurs sources.

Il était arrivé en Allemagne en 2015. Sa demande d'asile avait été refusée mais il avait reçu un permis de séjour. Selon la police, sa famille et lui ont quitté le pays au début du mois de juin pour la Turquie, dans le but de rejoindre ensuite le Kurdistan irakien.

L’autre suspect, un Turc de 35 ans, avait été arrêté par la police allemande alors que l’Irakien, âgé de 20 ans, avait réussi à s'échapper.

Le corps de Susannah Feldman, disparue depuis le 22 mai, avait été retrouvé mercredi, partiellement enterré dans un champ près d'une voie ferrée non loin de la ville de Wiesbaden.

#BREAKING: Police in #Germany: Susanna F. , a 14-year-old Jewish girl, was raped & murdered by a Turkish & Iraqi asylum seekers in #Wiesbaden pic.twitter.com/dCR1g4mH2L

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 7 juin 2018