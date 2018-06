Il fait un exposé sur le Wakanda, le pays imaginaire de Black Panther, et sa prof le croit

Plus c'est gros, plus ça passe. Un étudiant américain en marketing a récemment réussi un troll de maître : faire un minutieux exposé devant sa classe sur l'économie du Wakanda, Etat sorti tout droit de l'imagination de Marvel.

Et son enseignante est tombée dans le panneau – et pas qu'un peu. «J'ai fait une présentation orale de onze minutes sur la lutte pour le pouvoir qui a récemment eu lieu dans la nation du Wakanda... et ma professeure a tout gobé», a ainsi écrit sur Reddit celui qui se surnomme AlexeyShved1, le 6 juin dernier.

«Très curieuse», selon l'étudiant, l'enseignante n'y a vu que du feu, jusqu'au moment où un autre élève a fait part de sa surprise qu'elle n'ait jamais entendu parler de l'Etat en question. «Elle a alors eu un doute, mais j'ai poursuivi mon exposé. Pour elle, il était inconcevable que je fasse autant d'efforts pour un travail sur un pays fictif», affirme l'étudiant farceur.

Avant d'avancer une explication : «Elle fait partie de ces personnes qui ne regardent que le tennis à la télé.» Nulle crainte, donc, qu'elle ait été s'enfermer au cinéma pour s'en mettre plein les yeux devant Black Panther, plus gros succès au box-office américain pour un film de super-héros.

La professeure bluffée, les élèves hilares

Une scène d'anthologie immortalisée en vidéo, publiée sur Youtube et qui a déjà atteint 240 000 vues en quelques jours. On y entend l'élève débiter son texte le plus sérieusement du monde, les «Waouh» en série et les interrogations sincères de sa professeure, ainsi que les rires étouffés de ses camarades, qui sont eux parfaitement au courant de l'imposture.

Ce n'est finalement qu'en rentrant chez elle que l'enseignante dupée a réalisé que l'exposé était faux. En tombant sur la fameuse vidéo sur Youtube ou en regardant de plus près un globe terrestre ? Reddit ne le précise pas.