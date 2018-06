Kim Jong-un invite Donald Trump à Pyongyang

Donald Trump devrait se rendre Pyongyang et Kim Jong-un à Washington, le président américain et son homologue nord-coréen ayant tout deux accepté une invitation réciproque lors de leur sommet historique de Singapour, a annoncé mercredi l'agence officielle nord-coréenne.

Dans son premier compte rendu du sommet de Singapour, l'agence KCNA a estimé que cette rencontre sans précédent ouvrait la voie à «un tournant radical» dans des relations entre Pyongyang et Washington marquées jusque-là par une hostilité réciproque. «Kim Jong-un a invité Trump à effectuer une visite à Pyongyang à un moment opportun, et Trump a invité Kim Jong-un à venir aux Etats-Unis», a rapporté KCNA.

«Invitations réciproques»

«Les deux dirigeants ont accepté avec plaisir leurs invitations réciproques, convaincus que cela constituera une nouvelle occasion importante pour une amélioration des relations» entre Washington et Pyongyang, a déclaré l'agence officielle. Lors du sommet de Singapour, le leader de la plus puissante démocratie de la planète a serré la main du troisième représentant d'une dynastie dictatoriale, tous deux se tenant devant une rangée de drapeaux américains et nord-coréens alternés.

L'événement, qui a stupéfié le monde, était inimaginable il y a encore quelques mois, alors que les deux hommes échangeaient presque quotidiennement insultes personnelles et menaces de guerre nucléaire. Malgré son retentissement, le sommet a apporté peu de précisions sur le sujet central, la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Kim Jong-un s'est une nouvelle fois dit engagé en faveur de «la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Mais cette formule adoptée par Pyongyang est loin de correspondre aux exigences avancées depuis longtemps par les Etats-Unis, pour lesquels une dénucléarisation nord-coréenne, en plus d'être «complète», devra aussi être «vérifiable» et «irréversible».