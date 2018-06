Un an après l'incendie de la Tour Grenfell, Londres se recueille

Un an après l'incendie de la Tour Grenfell à Londres qui a coûté la vie à 71 personnes et en a traumatisé des milliers, le Royaume-Uni a entamé mercredi soir vingt-quatre heures de commémorations.

Le 14 juin 2017, le feu s'était déclenché en pleine nuit dans la cuisine d'un appartement du quatrième étage, à partir d'un réfrigérateur défectueux. Les flammes avaient rapidement dévoré l'immeuble de 24 étages et les habitants du quartier avaient vu, impuissants, des dizaines de ses résidents rester prisonniers du brasier.

«Cette tragédie inimaginable reste gravée dans nos esprits», a déclaré devant les députés la Première ministre Theresa May. Les commémorations ont commencé par une veillée. «Nous voulions un moment privé pendant lequel nous pourrions recréer l'esprit communautaire dont nous sommes si fiers», a déclaré Samia Badani, la coprésidente d'un conseil représentant un millier de familles.

Dans une rue fermée, non loin de la carcasse carbonisée de la tour qui a pendant des mois dominé le quartier avant d'être récemment couverte de grandes bâches blanches, des habitants ont déployé des banderoles et imprimé des T-shirts. On pouvait y lire des slogans exigeant que justice soit faite après l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le Royaume-Uni depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«Je pensais que le temps ferait son oeuvre, mais le temps n'a rien fait», a déclaré Chris Imafidon, 50 ans, qui a fait connaissance de six familles endeuillées par la catastrophe à travers ses activités de bénévolat dans le domaine éducatif. «Cela ranime les souvenirs de cette nuit-là, parce que nous sommes tous à nouveau dans la rue. Je vois les mêmes visages», a-t-il ajouté au milieu de dizaines d'autres personnes présentes, après avoir participé ensemble à un dîner.