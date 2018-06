Un petit garçon de 10 ans battu à mort après avoir révélé son homosexualité

Le 20 juin dernier, un jeune garçon de 10 ans est admis aux urgences de l'hôpital de Los Angeles (Etats-Unis), avant de succomber, le lendemain, des suites de ses blessures.

Sa mère avait alors raconté aux médecins que le petit Anthony avait été victime d'une chute, relate le Los Angeles Times. Mais l'autopsie a révélé que son corps était couvert de brûlures de cigarette et que de nombreuses blessures lui avaient été infligées au niveau du crâne.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le petit garçon était maltraité depuis des années par sa mère et son beau-père. Un jour, l'enfant et ses frères et sœurs s'étaient confiés à leur tante : ils lui avaient expliqué avoir été forcés de manger des ordures par leur parents.

Les services sociaux étaient au courant

Plus de seize appels avaient été passés aux services sociaux depuis 2013 à propos de la famille, et au moins treize concernaient Anthony. La tante du garçonnet avait également fait un signalement, qui n'a pas permis de lui sauver la vie.

Récemment, l'enfant avait fait son «coming-out». Il avait confié à sa famille qu'il préférait les garçons, mais également les filles. Aujourd'hui, tout porte à croire que ses deux bourreaux l'ont tué après l'avoir appris.

Les six enfants du couple ont été confiés aux services sociaux, durant le temps de l'enquête.