Alpha Barry : "15 personnes identifiées sur les 18 tuées" «

Alpha Barry, était l'invité de CNEWS pour parler de "l'attaque terroriste" perpétrée dimanche soir contre un restaurant de Ouagadougou. Le ministre burkinabè des Affaires étrangères répondait aux questions de Julien Desvages.

L'attaque "terroriste" perpétrée dimanche soir au Burkina Faso a fait au moins 18 morts, dont sept Burkinabè et huit étrangers, a annoncé lundi le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Alpha Barry.

"Outre les sept Burkinabè, on dénombre un Français, une Canadienne, un Sénégalais, un Nigérian, un Libanais, un Turc et deux Koweïtiennes", a précisé Alpha Barry, qui a également fait état de "trois victimes non encore identifiées". L'attaque, menée par des jihadistes présumés, a visé un café-restaurant du centre-ville de la capitale burkinabè Ouagadougou.