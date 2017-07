Un séisme a frappé vendredi les îles grecques du sud-est de la mer Egée en pleine saison estivale, faisant 2 morts à Kos, sans doute des touristes, et plus de cent blessés. Ce tremblement de terre a aussi été fortement ressenti en Turquie. Les dégâts sont si importants sur le port de Kos que le ferry Blue Star Paros n'a pas pu accoster et a continué vers Rhodes.