Israël : les ultra-orthodoxes manifestent contre le service militaire «

Des centaines de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté dimanche 17 septembre à Jérusalem contre une récente décision de la Cour suprême israélienne les obligeant à accomplir leur service militaire. Mardi, la Cour suprême a annulé un texte exemptant les ultra-orthodoxes du service militaire, provoquant le mécontentement de cette puissante communauté qui représente 10% de la population. La Cour a toutefois suspendu cette décision pour un an, un délai qui pourrait permettre au gouvernement de Benjamin Netanyahu (pour lequel le soutien des ultra-orthodoxes est vital) de mettre en place une nouvelle loi. Obligatoire sauf exception, le service militaire, généralement accompli à l'âge de 18 ans, est de deux ans et huit mois pour les hommes et de deux ans pour les femmes. Le service militaire des ultra-orthodoxes --censés observer strictement les règles du judaïsme dans tous les aspects de la vie quotidienne et spirituelle-- fait depuis longtemps débat en Israël.