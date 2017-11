Macron au Burkina pour inaugurer une centrale solaire «

Le Burkina Faso inaugure ce mercredi 29 novembre, en présence des présidents burkinabè Roch Marc Christian Kaboré et français Emmanuel Macron, "la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest". L'objectif d'un tel projet révolutionnaire dans l'espace ouest-africain, est de combler le déficit énergétique qui contraint le Burkina à importer de d'électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana.