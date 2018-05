Le rappeur Kanye West crée la polémique après des propos sur l'esclavage

«On entend parler de l'esclavage qui a duré quatre cents ans. Pendant quatre cents ans ? Ca ressemble à un choix», a déclaré le rappeur de Chicago au site d'informations TMZ à l'occasion d'un entretien initialement accordé en vue de la prochaine sortie de ses deux nouveaux albums.

Et l’époux de Kim Kardashian d’ajouter : «Nous sommes dans une prison mentale. J'aime le mot prison parce que esclaves est trop lié aux Noirs».

Face au tollé suscité par de telles déclarations, le rappeur a nuancé quelque peu ses propos sur Twitter : «Je sais bien sûr que les esclaves n'ont pas été enchainés et mis dans des bateaux de leur gré. Nous ne pouvons pas être emprisonnés mentalement pendant les 400 prochaines années».

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will

— KANYE WEST (@kanyewest) 1 mai 2018