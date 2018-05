Vidéo : le but de Rolando qui envoie l'OM en finale de Ligue Europa

C'est un sauveur inattendu. Jeudi soir à Salzbourg, le Marseillais Rolando a fait chavirer de joie l'OM et ses supporters, en inscrivant le but de la qualification pour la finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid le 16 mai prochain.

Au bout du suspense, et alors que la séance de tirs au but semblait se profiler, le Portugais, débarqué à Marseille en 2015, a profité d'un corner de Dimitri Payet pour froidement placer, au point de penalty, une reprise du plat du pied droit venue mourir au ras du poteau du gardien autrichien. Le tir est un peu écrasé et effectue plusieurs rebonds avant de rentrer dans les buts. Mais il reste d'une efficacité remarquable.

Entré en jeu à la place de Morgan Sanson à la 101e minute, Rolando sait désormais que son nom sera pour toujours associé à l'histoire du club phocéen en Coupes d'Europe. Pas grand monde l'aurait pourtant parié il y a deux ans et demi, lorsqu'il était la cible des moqueries des supporters de l'OM, raillaint notamment sa lenteur. Avec ce but, le voici désormais héros de toute une ville.