Rafael Nadal seul sur sa terre à Roland-Garros ?

Il était un peu plus de 11h sur le court Suzanne-Lenglen. Rafael Nadal a fait, ce jeudi, sa première apparition Porte d’Auteuil à trois jours du début de Roland-Garros. Le n °1 mondial a renoué avec sa terre sacrée, qui lui a permis de bâtir sa légende et l’a couronnée à dix reprises.

Et il est difficile de ne pas l’imaginer croquer une onzième fois la Coupe des Mousquetaires le 10 juin prochain. Eloigné des courts pendant près de trois mois à cause d’une blessure à la jambe droite, le Majorquin a retrouvé toutes ses sensations pour survoler la saison sur ocre, avec 19 succès en 20 rencontres et trois titres remportés à Monte-Carlo, Barcelone et Rome.

Il est également délesté de ses habituels rivaux, absents (Roger Federer, Andy Murray) ou en méforme (Novak Djokovic, Stan Wawrinka). Seul le revers infligé par Dominic Thiem, en quart de finale à Madrid, vient ternir ce tableau idyllique.

Ce fait d’armes fait de l’Autrichien l’une des rares menaces pour Nadal, avec l’Allemand Alexander Zverev, qui l’a poussé dans ses derniers retranchements en finale dans la capitale italienne. Suffisant pour faire retomber «Rafa» sur terre ?