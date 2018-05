Départ de Zinedine Zidane : La réaction des joueurs du Real Madrid

Après l'annonce de son départ, certains joueurs du Real Madrid, de Cristiano Ronaldo à Karim Benzema, ont srendu hommage à Zinedine Zidane.

Cristiano Ronaldo : « Je me sens simplement fier d'avoir été ton joueur. Mister, merci pour tout. »

Sergio Ramos : « Comme joueur et comme entraîneur tu as décidé de dire aurevoir alors que tu étais au sommet. Merci pour ces deux années et demi incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé, l'un des plus beaux chapitres de l'histoire de notre bien aimé Real Madrid. »

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 mai 2018

Toni Kroos : « Merci Mister ! Ça a été un plaisir ! »

Gracias Mister! It’s been a pleasure! pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 mai 2018

Marcelo : « Mister Zizou. J'ai tellement appris à tes côtés. J'ai apprécié comme un enfant chaque entraînement, chaque conseil. Tu es très spécial pour moi ! Tu as fait l'histoire avec ton travail, ton dévouement, ta passion et surtout ton humilité ! Merci Mister »

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!



He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!



Eres muy especial para mi!



Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!



Gracias Mister #marchelin pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 mai 2018

Karim Benzema : « Quel honneur d’avoir évolué sous les ordres d’un grand homme comme toi!!! Merci Zizou »

Achraf Hakimi : « Éternellement reconnaissant pour votre confiance Mister et d’avoir été la personne qui m'a permis de réaliser le rêve de jouer avec la première équipe du Real Madrid #GraciasZidane »

Isco : « Cela a été un honneur de travailler avec toi, d'apprendre tous les jours et de gagner tous ensemble car tu as réussi à faire de cette équipe quelque chose d'historique... Je te souhaite le meilleur. »

Lucas Vazquez : « Ce fut un vrai plaisir de jouer sous tes ordres, mister. Légende comme joueur, et maintenant tu l'es comme entraîneur. Ce fut un honneur d'apprendre et de gagner à tes côtés. Je te souhaite le meilleur. Merci et à bientôt. »

Ha sido un auténtico placer jugar a tus órdenes, mister. Leyenda como jugador, y ahora también lo eres como entrenador. Ha sido un honor aprender y ganar a tu lado. Te deseo lo mejor. Gracias y hasta pronto pic.twitter.com/Pxx133jlgI — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) 31 mai 2018

Dani Carvajal : « Zidane, je veux simplement te remericer pour ces deux ans et demi durant lesquels tu as été notre entraîneur, tu as été un professionnel incroyable tout comme ton staff. J'ai beaucoup appris en tant que joueur et personnes sous tes ordres. Je te souhaite le meilleur. »

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.



He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 31 mai 2018

Casemiro : « Je n'ai pas les mots pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce vestiaire, pour le Real Madrid et pour le «Madridisme». Cela a été une fierté et un privilège d'avoir comme entraîneur mon idole. »

No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) 31 mai 2018

Luka Modric : « Mister, c'était un immense privilège de travailler et d'apprendre de vous ! Je vous suis reconnaissant pour tout et vous souhaite tout le meilleur! Merci Zidane »

Theo Hernandez : « Un plaisir d’avoir travaillé avec vous et d’avoir tant appris de vous »