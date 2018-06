Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Belgique

En Russie, la Belgique va disputer sa douzième Coupe du monde. Voici tout ce qu’il faut savoir des Diables Rouges.

Le sélectionneur

Roberto Martinez a succédé à Marc Wilmots en 2016. L'Espagnol, qui n'avait travaillé qu'en club (Everton, Swansea), a permis aux Belges de décrocher une nouvelle qualification pour le Mondial.

La star de l’équipe

Eden Hazard sera très attendu en Russie. Rapide, technique et aussi habile pour passer que pour marquer, l'ancien joueur de Lille devra passer un nouveau cap pour permettre à son pays d'aller le plus loin possible dans ce Mondial.

Le palmarès en Coupe du monde

La Belgique a disputé huit Coupes du monde et a atteint les demi-finales en 1986.

Le surnom de l’équipe

Les Diables Rouges est le surnom utilisé traditionnellement pour nommer la Belgique.

Comment l’équipe s’est qualifiée

La Belgique a terminé premier de son groupe dans la zone Europe pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde.

Le onze de départ

Courtois - Meunier, Ciman, Boyata, Vermaelen (cap.), Chadli - De Bruyne, Witsel, Tielemans - Lukaku, Hazard.

Son groupe

La Belgique a été placée dans le groupe G, en compagnie de l'Angleterre, de la Tunisie et du Panama.

Ce que l’équipe peut espérer

Avec l'Angleterre, la Belgique est la grande favorite de cette poule G. Les Diables Rouges peuvent espérer au moins atteindre les demi-finales avec le potentiel de leur effectif.