Les Bleus sont dans les temps à dix jours du Mondial

C’est avec joie et sérénité que les 23 joueurs de l’équipe de France ont pu profiter des deux jours de repos offerts après la victoire de vendredi soir face à l’Italie (3-1).

Car si tout n’a pas été parfait, les Bleus ont de quoi être satisfaits. Leur première partie de préparation à la Coupe du monde est réussie avec deux succès enregistrés et aucune blessure enregistrée.

Les Tricolores, qui se retrouveront tous à Clairefontaine dans l’après-midi, ont aussi montré une belle cohésion de groupe depuis le début du rassemblement que ce soit sur et en dehors du terrain. De quoi aussi rendre la tâche compliquée à Didier Deschamps.

Tolisso a une carte à jouer

Le sélectionneur qui rendra sa liste définitive aujourd’hui à la FIFA va en effet avoir du travail dans les prochains jours. Notamment suite aux bonnes performances de certains joueurs. Ce qui est le cas de Corentin Tolisso. Le milieu du Bayern Munich ne cesse d’impressionner et pourrait prétendre à une place de titulaire. Tout comme Ousmane Dembélé dont la complicité avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann a fait des ravages.

En défense, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont marqué des points. Leur registre plus défensif que Benjamin Mendy et Djibril Sidibé apportent plus de sécurité dans le système de jeu de Deschamps où les attaquants ne bloquent pas les couloirs. Le patron des Bleus pourra faire de nouveaux tests et effectuer une répétition générale lors du dernier match amical face aux États-Unis, samedi, au Groupama Stadium de Lyon.

leur Programme :

lundi 4 juin : Didier Deschamps donnera à la Fifa sa liste définitive pour le Mondial. Il aura le droit de changer un joueur qui se blessera gravement avant le 15 juin.

samedi 9 juin : Dernier match de préparation pour l’équipe de France face aux Etats-Unis, au Groupama Stadium de Lyon.

dimanche 10 juin : Les Bleus s’envoleront de Lyon en direction d’Istra, leur camp de base.

samedi 16 juin : Premier match des Tricolores face à l’Australie, à Kazan à 12h (heure française).