Le Rallye des Princesses Richard Mille se termine jeudi

Il met chaque année les femmes et la passion automobile à l'honneur. Le Rallye des Princesses Richard Mille, dont on célèbre la 19e édition, proposait cette année à ses participantes de rallier Paris à Biarritz, pour la première fois de son histoire.

Un itinéraire audacieux qui permet aux dizaines de concurrentes de découvrir, en cinq étapes, les plus belles régions de France sur des axes rarement empruntés par ces voitures d'exception datant pour certaines de l'avant-guerre. L'arrivée est prévue ce jeudi sur la Côte basque.

Sur ce rallye un peu particulier qui s'effecue sur routes ouvertes, les participantes ont un unique objectif : s'approcher au mieux d'une moyenne idéale et d'heures de passages définies en amont par l'organisation. Il ne s'agit donc pas d'une course de vitesse à proprement parler, mais plutôt d'un rallye de régularité. Ce qui contribue à faire le charme d'un évènement dont la notoriété n'est plus à faire.