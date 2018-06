Vidéo : la pub géniale de Nike pour le Brésil en Coupe du monde

Comme le veut la tradition avant chaque Coupe du monde, Nike a dévoilé son spot publicitaire mettant en scène l'équipe du Brésil et le fameux « Joga bonito ».

On y retrouve les joueurs de la Seleçao dans le vestiaire. Phillippe Coutinho, Thiago Silva, Marquinhos et consorts commençent à jongler, puis via une vidéo sur smartphone on se retrouve sur les petits terrains de foot du Brésil, où les jeunes Brésiliens s'entraînent, espérant revêtir un jour la tunique jaune et verte.

This Nike commercial for the World Cup is brilliant! pic.twitter.com/yklv7vth6E — Brazil Football (@BrazilEdition) 6 juin 2018

Ronaldo (le Brésilien) fait également une apparition, dans un clin d'oeil à la fameuse publicité de 1998 qui mettait en scène l'équipe du Brésil jouant au foot dans un aéroport.

« Notre football est né dans les rues. Notre football inspire le monde. Ce maillot a une histoire », dit la vidéo, qui s'achève sur le discours d'un jeune garçon qui encourage les Brésiliens à croire en leur équipe.