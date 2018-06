Coupe du Monde 2018 : la Fifa réattribue le but de Paul Pogba au défenseur australien

Alors qu'il avait initialement sauvé les Bleus d'un match nul face à l'Australie (2-1), Paul Pogba a vu son but être finalement attribué à Aziz Behich.

La Fifa a en effet indiqué que le deuxième but de la France a été retiré au milieu de terrain de Manchester United et par conséquent, il s’agit désormais d’un but contre son camp de l’Australien Aziz Behich.

«90% de chance»

Pogba a vu sa touche de balle prolongée par l'Australien à la 81e minute, offrant la victoire aux Bleus après deux penalties réussis par Antoine Griezmann pour l’ouverture du score (58e) et Mile Jedinak pour l'égalisation (62e).

«Je le compte pour moi, mais j‘ai eu 90% de chance. J’étais vraiment content que la balle entre et qu’on gagne le match. On a eu les trois points, c’était ça l’objectif», avait d’ailleurs déclaré le milieu de terrain dans Téléfoot.