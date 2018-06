Portugal-Maroc : La barbichette de Ronaldo affole Twitter

Après la coupe de cheveux de Neymar, le bouc de Cristiano Ronaldo. Habituellement rasé de près, Cristiano Ronaldo affichait contre le Maroc une petite barbichette naissante.

Suffisant pour affoler les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo with beard pic.twitter.com/qtcru0pHXX — Cristiano Ronaldo (@Cr7Fran4ever) 20 juin 2018

Ronaldo qui laisse le bouc : pic.twitter.com/NlJtdO8nOS — Campeones (@Madridism_Dz) 20 juin 2018

Ronaldo avec un bouc c'est beaucoup trop pour ma psychée délicate — Ariane-Mathilde (@Ariaaane) 20 juin 2018

Ptdr Ronaldo il lui arrive quoi avec son mini bouc de barbe — Marc Anthony (@MarcAnthonygs) 20 juin 2018

Friday: Goatee celebration



Tuesday: New goatee





Making a point, Cristiano? pic.twitter.com/R5IUvuX4rM — B/R Football (@brfootball) 20 juin 2018

«Ronaldo ressemble à un étudiant de retour d'un voyage initiatique à Goa »

Ronaldo's goatee smacks of a gap year student walking through arrivals after a month in Goa to find himself pic.twitter.com/2q0ftSwImX — Nooruddean (@BeardedGenius) 20 juin 2018

Un message à Lionel Messi ?

Les internautes anglo-saxons plaisantaient quant à eux en rappelant que « bouc », qui se dit en anglais « goat », signifie aussi GOAT, soit l'acronyme de « Great Of All Time » - le meilleur de tous les temps. Selon eux, Ronaldo se laisse ainsi pousser un « goût » pour énerver son grand rival Lionel Messi et affirmer son statut de meilleur joueur de tous les temps.

Is Ronaldo growing that goatee to take the piss out that Messi goat campaign? pic.twitter.com/e5UaA89vja — CJ (@Cjnovo992) 20 juin 2018

A rare picture of Messi and Ronaldo. #PORMAR pic.twitter.com/FEikOhLGrw — HIGHES (@FreshKarim) 20 juin 2018

Quand tu essaie de t'occuper de tes affaires mais que Ronaldo fait des folies durant cette Coupe du monde.