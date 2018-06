Giroud, Piqué, Ronaldo... qui sont les footballeurs qui font craquer les femmes ?

Selon un sondage réalisé par le site de rencontres Meetic et diffusé ce jeudi, 72% des femmes âgées de 35 à 49 ans ont une préférence pour Olivier Giroud et Gerard Piqué.

L’attaquant de Chelsea, qui dispute la Coupe du monde avec l'équipe de France, est ainsi le joueur de foot avec lequel 26% des sondées préfèreraient sortir. Giroud, qui a égalé Zinedine Zidane au nombre de buts sous la tunique bleue (31 réalisations) devance l’Espagnol Gerard Piqué (25%), la star portugaise Cristiano Ronaldo (13%), et ses coéquipiers Antoine Griezmann (11%) et Kylian Mbappé (7%).

Autre question posée aux habitués du site : avec qui elles se verraient « passer une nuit de folie » ? Cette fois-ci, Piqué prend la tête (31%), devant Giroud (24%) et CR7 (14%).

Enfin, les femmes interrogées ont une préférence pour le torse des footballeurs (45%) et les fesses (25%), alors que les hommes sont plus attirés par les jambes (32%) et le torse (31%).