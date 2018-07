Une photo des danseuses du Bolchoï devant le match de la Russie devient virale

La photo a fait le tour des réseaux sociaux, illustrant la ferveur qui règne en Russie autour de la compétition.

On y voit les danseuses du très prestigieux théâtre BolchoÏ massées devant l’écran d’un smartphone sur lequel est diffusé le match comptant pour les huitièmes de finale entre l’Espagne et la Russie, alors même qu’une représentation du ballet «Raymonda» était programmée à la même heure.

Dancers of the Bolshoi ballet following yesterday’s football match backstage during a performance of Raymonda





Photo via Bruna Gaglianone pic.twitter.com/icf2QMyTJL

— Varia (@variainayurt) 2 juillet 2018