VIDEO - Elle attrape un requin à mains nues

Une Australienne a soudainement accédé à la notoriété après avoir attrapé un requin à mains nues. La scène a été filmée et fait depuis le tour du Web.

Elle s’est déroulée le 10 octobre dernier, explique le site ABC qui se fait l’écho de ce fait divers. Sur les images, on voit Melissa Hatheier saisir sans peur le squale dans la piscine naturelle de l’Oak park, à Cronulla (Australie), puis l'extraire du bassin.

«Ma mère nage ici chaque matin avec des amis et ils m'ont alertée qu'il y avait un requin. Donc je suis venue voir, raconte-t-elle au site. Je l'ai vu, c'était juste un petit requin dormeur, je me suis dit que je devais juste le jeter.», a-t-elle témoigné.

Il n’en fallait pas plus pour susciter le buzz et accumuler en quelques jours plus de 100.000 vues et plus de 1.000 partages.