La toute nouvelle bande-annonce des «Mondes de Ralph 2», de Disney

Le second opus de la saga « Les Mondes de Ralph » sortira au cinéma le 23 janvier prochain, et sa bande-annonce nous en fait voir de toutes les couleurs.

Dans le tout premier opus du dessin animé, Ralph et sa facétieuse complice, Vanellope von Schweetz, étaient coincés dans un jeu d'arcade. Cette fois, les jeunes héros sont propulsés dans un terrain de jeu bien plus vaste : Internet.

Ainsi, dans ce Ralph 2.0, le démolisseur et son amie vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’immense et intrigant univers du Net, à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.

Les références fusent

Le problème est que Ralph et son amie se retrouvent rapidement dépassés par ce vaste monde avec Facebook, Snapchat, Twitter et Google. Les deux acolytes demandent alors de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, pour trouver leur chemin. Ils se font notamment aider par Yesss, un algorithme qui détermine les vidéos tendance sur BuzzTube.

Cette bande-annonce dévoile de nombreuses références aux films et personnages de Disney, présentes dans ce nouveau volet. Quand les deux héros se rendent à «Oh My Disney», les clins d'oeil aux films Pixar, Star Wars, Marvel et les Muppets sont omniprésents. On y retrouve également plusieurs princesses célèbres de Disney : Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Raiponce, Cendrillon, Aurore, Mérida, Blanche-Neige, Anna, Elsa et Moana.

Très attendu, le film se déroulera six ans après les événements du premier opus.