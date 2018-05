Arles : le festival européen de la photo de nu fête sa majorité

C'est un festival de photo qui est beaucoup moins connu que son grand frère, «le festival international de photo».

Le «festival européen de la photo de nu» se déroule en ce moment à Arles et jusqu'au 13 mai prochain. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes mettant en valeur le corps dans son plus simple appareil. Le festival fête cette année son 18e anniversaire et en profite pour mettre en avant des photos vintages.