L'association Le Refuge lutte contre l'homophobie

En France, les actes homophobes ont progressé de près de 5% en 2017 selon le dernier rapport de SOS Homophobie.

1.026 infractions à caractère homophobe ou transphobe ont ainsi été enregistrées l'an passé par les forces de l'ordre.

Si l'homophobie reste très présente dans la rue, elle l'est aussi dans le cercle familial. De nombreux jeunes, filles et garçons en sont victimes. L'association le Refuge leur vient en aide. Créée en 2003 à Montpellier, elle possède maintenant 18 délégations en France et dans les DOM. Le Refuge fête aujourd'hui ses quinze ans d'existence.