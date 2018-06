Carburants : le blocus des agriculteurs continue

Le blocus de raffineries et dépôts de carburant par les agriculteurs va continuer, faute d'accord avec le ministère de l'Agriculture, a annoncé mardi la présidente de la FNSEA, mais le dialogue devait se poursuivre dans la soirée.

«Nous n'avons pas conclu. La négociation n'est pas terminée, nous nous revoyons en toute fin de journée», a souligné Christiane Lambert, à l'issue de deux heures et demie de discussions entre le cabinet du ministre Stéphane Travert et les organisations syndicales, FNSEA et Jeunes Agriculteurs.

Les deux organisations agricoles ont lancé, dès dimanche soir, un mouvement de blocage pour protester contre l'importation de produits agricoles, et plus particulièrement l'huile de palme, ne respectant pas, selon eux, les normes françaises et européennes.