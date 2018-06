Les zoos s'ouvrent au nouveau monde

Le parc animalier de la Sainte-Croix créé en 1980 s'est fixé un objectif : le bien-être animalier et l'innovation. Dans les zoos de France, cette philosophie se répand.

Finies les cages sordides et les spectacles d'animaux ? De nombreux parcs animaliers et zoos en France tendent à devenir plus éco-responsable et plus centrés sur le bien-être animal. Plus d'espace, une plus grande part accordée aux animaux et à leur développement : l'innovation gagne les zoos.