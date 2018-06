SNCF : une grève sans fin

Les usagers de la SNCF pensaient voir enfin le bout du tunnel. Le 28 juin, devait être le dernier jour du mouvement de grève perlé initié par les syndicats de cheminots.

Le projet de loi définitif sur la réforme du rail a été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais pour la CGT et Sud rail le débat n'est pas clos. La CGT cheminots devrait proposer, lors d'une intersyndicale, dans l'après-midi du 19 juin de poursuivre la grève les 2,6 et 7 juillet au moment des départs en vacances.

La ministre des transports Elisabeth Borne a critiqué cette mesure. Pour elle, il s'agit d'une grève politique dont le but est de contester le gouvernement. Chez les Républicains on dénonce aussi le jusqu'au-boutisme de la CGT.