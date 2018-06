Robert Ménard sur les bars à chicha : «On n'est pas à Damas»

Robert Ménard était l'invité de #LaMatinale sur CNEWS. Le maire de Béziers est revenu sur la polémique suscitée par son annonce de l'interdiction de fumer le narguilé dans les rues de sa ville, pendant la période estivale.

Pour Robert Ménard, la chicha «n'a pas sa place sur l'espace public [...] On n'est pas à Damas, on n'est pas à Téhéran, on est en France. Et en France ça ne fait pas partie des traditions de ce pays».

Robert Ménard est régulièrement pointé du doigt pour ses mesures ou décisions soulevant la controverse.

Pour justifier cette mesure controversée, la municipalité de la ville de Béziers a évoqué le «bien être et la santé de ses habitants».