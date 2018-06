Les salariés d'EDF mobilisés contre la privatisation des barrages

Sous la pression de Bruxelles, Nicolas Hulot vient récemment de transmettre à l'Europe une longue liste d'ouvrages hydro-électriques proposés à une mise en concurrence.

Via un courrier du ministère de l'Ecologie daté du 31 janvier 2018 et dévoilé récemment, 150 concessions, sur un peu plus de 400, pourraient échapper à EDF d'ici 2022 en fonction de la date de l'arrivée à terme des concessions.

Les salariés d'EDF ont occupé la centrale de Grand'maison en Isère mardi 20 juin. D'autres actions sont prévues dans les prochains jours sur d'autres sites.