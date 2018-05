La sélection CNEWS du 9 au 15 mai

La sélection CNEWS, l'agenda culturel des évènements à ne pas manquer. Au programme cette semaine : le Festival Mawazine nous invite au Maroc, «No Dormiras» en salle et la 1ere édition du Printemps de la Grange.

Avec le Festival Mawazine, direction le Maroc. Six scènes pour découvrir les meilleurs talents de la musique marocaine, orientale et africaine et les plus grands noms de la scène internationale.

Au cinéma, le film espagnol « No Dormiras » est à découvrir le 16 mai. En 1984, dans un hôpital psychiatrique abandonné, une compagnie théâtrale expérimente une technique de jeu extrême. Frissons garantis !

La Grange au Lac d’Evian-les-Bains présente la première édition du Printemps de la Grange. Un festival entièrement dédié au piano où se retrouvent les plus grands musiciens.