Un premier musée américain dédié à l'art palestinien

Le tout premier musée américain dédié à l'art palestinien ouvre ses portes à Woodbridge dans le Connecticut, ce dimanche 29 avril.

Le but de ce projet : lutter contre les clichés sur le peuple palestinien. Une trentaine d'artistes sont exposés, plus de soixante-dix tableaux et cent photographies peuvent être admirés par les visiteurs.

Le musée insiste sur sa volonté de rester pacifique et apolitique, et n'aborde pas la question du conflit israélo-palestinien, son fondateur ayant préféré se concentrer sur l'art.