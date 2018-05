Le Diamant Farnese Blue vendu aux enchères pour 6,7 millions de dollars

Le diamant Farnese Blue, qui a été transmis par les familles royales européennes pendant 300 ans, a été vendu aux enchères à Genève, mardi 15 mai 2018, pour 6,7 millions de francs suisses (6,7 millions de dollars), dépassant son estimation de 3,5 à 5 millions de francs.

La pierre bleu-gris foncé de 6,16 carats des mines de diamants de Golconde, en Inde, a été donnée pour la première fois à Elisabeth Farnese, fille du duc de Parme, en 1715, lorsqu'elle a épousé Philippe V d'Espagne.

Le diamant a été transmis à travers plus de sept générations et, comme leurs descendants se sont mariés dans d'autres familles européennes, il a voyagé de l'Espagne à la France, l'Italie et l'Autriche.