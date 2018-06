Côte d'Ivoire : les pluies torrentielles font 18 morts

Des inondations en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ont fait dix-huit morts. Les dégâts dans la ville sont considérables.

En tout, 136 personnes ont été secourues par les pompiers, et dix-huit personnes ont perdu la vie dans ces inondations.

La pluie est tombée durant sept heures la nuit dernière, et les quartiers les plus pauvres, aux habitations bancales, sont détruits. De plus, la gestion des eaux et des égouts est profondément défaillante dans la capitale.