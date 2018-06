Un terrain flottant pour pouvoir jouer au foot dans un village de pêcheurs

Le football peut sembler être un sport compliqué dans un village de pêcheurs flottant, mais rien ne pouvait empêcher un groupe d'enfants thaïlandais de pratiquer leur sport favori. Un terrain de foot flottant a donc été construit.

Il y a trente ans, dans un village de pêcheurs flottant près de l'île de Koh Panyee, dans le sud de la Thaïlande, un groupe d'enfants déterminés a décidé de créer un terrain flottant. L'un de ces enfants, Prasit Hemmin, est maintenant adulte et il reste un grand fan de football.

«Nous avons été inspirés par les plateformes utilisés dans les piscicultures flottantes, puis nous avons créé un terrain de football en posant des planches de bois sur ces flotteurs», a-t-il expliqué.

Plus tard, les enfants ont formé une équipe de football qui est devenue l'une des meilleures équipes du sud de la Thaïlande au fil des ans. Il y a eu quelques obstacles dans ce parcours : «nous avons perdu des matches au tout début et le score le plus mauvais était de 0 à 10. Certains doutaient que nous puissions persister et ils se moquaient de nous parce qu'on avait perdu les matches. Mais nous nous sommes entraînés plus durement.»

Le club a remporté le championnat de football des jeunes dans le sud de la Thaïlande pendant sept années consécutives de 2004 à 2010. L'histoire du terrain de foot flottant et du club de Koh Panyee a été documentée en 2011 et est devenue virale sur Internet. Quant au terrain flottant, refait sept fois, il est devenu une attraction touristique.