A l'heure des nouvelles technologies, l'orthodontie se met au digital

À l’heure des nouvelles technologies, l’orthodontie se met à l’heure du digital. Le système Invisalign propose à ses patients, grâce à l’impression 3D, un traitement adapté à leur rythme de vie.

Le traitement Invisalign, proposé dans plus de 100 pays, a déjà rendu le sourire à plus de cinq millions de personnes. Cette technologie, élaborée après des années de recherche permet, de développer un traitement personnalisé à chacun.

Les aligners, fabriqués à partir d'un plan 3D et d'un plan individuel de traitement, sont réalisés dans un matériau thermoplastique de qualité médicale, résistant et facile à entretenir.

Ces aligners Invisalign présentent de nombreux avantages. Outre leur discrétion, un atout pour tous ceux qui hésitent à porter un appareil dentaire traditionnel, ils sont amovibles (il est recommandé de les porter 22h par jour pour un résultat optimal), flexibles, résistants et faciles à entretenir, permettant ainsi d’éviter certains des désagréments inhérents à de nombreux dispositifs orthodontiques.

Le traitement orthodontique Invisalign propose d’aligner ses dents en toute discrétion en trois mois minimum.

Le traitement orthodontique Invisalign a rendu le sourire a plus de 5,5 millions de patients dans le monde.

*Invisalign Go et Invisalign Lite uniquement. Avec des changements d’aligners hebdomadaires au lieu de changements d’aligners toutes les deux semaines. Les changements d’aligners hebdomadaires sont à la seule discrétion du praticien Invisalign et du plan de traitement individuel. La durée du traitement varie selon les besoins individuels des patients et doit être définie par votre praticien. Données archivées chez Align Technology.

** Le cap des 5,5 millions de patients a été franchi le 25 avril 2018.