Les casques BEATS Studio 3 s’affichent aux couleurs de la NBA

La gamme Studio 3 de BEATS propose des modèles aux couleurs de six équipes NBA. Un casque incontournable pour les fans de la balle orange.

En plus de son style unique, le casque BEATS Studio 3 sans fil vient de décliner sa première collection en tant que partenaire officiel de la NBA avec un tout nouveau design spécialement conçu pour les fans. Il est désormais possible d’afficher les couleurs de six équipes - les Lakers, les Warriors, les Rockets, les Raptors, les Sixers, et les Celtics - dont les logos apparaissent sur l’extérieur du casque, le tout rehaussé par les touches dorées ou argentées du mécanisme de pliage.

Et puis il y a tous les avantages offerts par le Studio 3, à savoir la réduction du bruit permettant de ne pas être polluer par les sons extérieurs, l’ajustement audio en temps réel, les 22 heures d’autonomie et le système « Fast Fuel » (une charge de 10 minutes offrant une autonomie de 3 heures), la possibilité de désactiver du Pure ANC pour une consommation réduite (et une autonomie boostée à 40 heures), les commandes accessibles sur le casque, et le confort des oreilles assuré par les coussinets.

Les Los Angeles Lakers

Les Sixers de Philadelphie

Les Celtics de Boston

Les Rockets de Houston

Les Raptors de Toronto

Les Warriors de Golden State

Casques Beats Studio3 Sans Fil – Collection NBA (349,95 euros)

Disponible sur Apple.com, dans les magasins Apple et Boulanger.