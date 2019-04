Déclaration d'impôt : les meilleures informations et outils pour bien déclarer

Au secours, vous ne vous y retrouvez plus dans votre déclaration d’impôts ! Trouvez, grâce à cet article, les meilleures sources d’information.

Publi-rédactionnel

Il n’est pas toujours facile d’avoir recours aux conseils de l’entourage pour se faire aider dans sa déclaration d’impôts. Par manque de temps ou de disponibilité, les proches se dérobent souvent à ce qui est pour eux, un petit coup de main fastidieux ! Quant à s’adresser à de parfaits inconnus, la confidentialité de la démarche interdit formellement de le faire. Pour être bien renseigné, et en toute confiance, nous avons repéré pour vous les services et les bons interlocuteurs : et ils sont nombreux !

L’aide à la déclaration d’impôts

Les services fiscaux ont mis au point des organes de renseignement qui permettent d’obtenir des informations fiables, pour être guidé dans sa déclaration d’impôts, éviter les erreurs et aussi bénéficier des bonnes ficelles.

Votre centre des impôts

Il vous propose un accueil ouvert au public en semaine. Pour obtenir les horaires, mieux vaut vous renseignez auparavant : l’adresse de votre centre figurant sur votre formulaire de déclaration d’impôts. Vous êtes sûr d’y être renseigné de façon personnalisée et très confidentielle. Les conseillers sont des professionnels qui connaissent la question : cases à remplir, réductions, niches fiscales… Vous évitez avec eux les risques d’erreur et vous n’oublierez aucun détail. Il est possible aussi de poser vos questions par téléphone ou par mail. Cette dernière solution étant la meilleure en période d’affluence.

La hotline dédiée

Ce service existe depuis maintenant 2003 et permet aux particuliers de poser leurs questions toute l’année, sans avoir à se déplacer. Les conseillers sont qualifiés pour répondre à tout type de problématique et en toute discrétion, car le service est anonyme. Ils peuvent vous indiquer aussi bien la date butoir pour votre déclaration d’impôts que vous parlez défiscalisation. Pour les questions complexes, il est nécessaire de prendre rendez-vous. Seul petit frein à l’utilisation de ce service : il est payant (autour de 6 centimes/minute, plus le coût de l’opérateur).

L’aide en ligne d’impots.gouv.fr

Cette année a vu débarquer le prélèvement à la source et la nécessité aujourd’hui de déclarer ses impôts en ligne. O, si chacun possède son espace personnel sur impôts.gouv.fr, peu d’entre nous pensent à exploiter l’aide en ligne disponible (via la rubrique « nous contacter »). Ce service est pourtant disponible 24 h sur 24, confidentiel et entièrement gratuit.

Pour aller plus loin

Certains contribuables désirent se pencher plus sérieusement sur leur déclaration d’impôts. Par souci de ne pas négliger leurs démarches, mais surtout, par besoin d’optimiser leur fiscalité, ils se tournent vers des services plus spécialisés.

Qui n’a jamais rêvé de payer moins d’impôts ? C’est ce que certains services en ligne proposent. Les simulateurs gratuits en ligne permettent dans un premier temps, de prendre connaissance de façon anticipée du montant global de l’impôt annuel. Puis, sur demande, des conseillers prennent le relai pour explorer toutes les possibilités d’optimisation, notamment via les niches fiscales existantes, qui permettent des allègements. Ces services ont le vent en poupe, car ils apportent d’abord une aide efficace à la déclaration d’impôts, puis guident le contribuable vers les meilleures options fiscales pour son foyer.

Les contribuables pourvus d’un patrimoine important, notamment les chefs d’entreprise ou les grosses fortunes, se dotent de conseils beaucoup plus pointus. Plusieurs professionnels possèdent les compétences requises pour établir leur déclaration d’impôts : expert-comptable, conseillers en gestion du patrimoine et avocats fiscalistes ou endroit boursier (plus d’info sur ce professionnel sur le blog : ecodroit.fr. Leur rôle, après analyse de la situation, est autant de conseiller que d’établir les déclarations, à titre personnel et pour le compte des sociétés.

L’offre d’information dans le domaine fiscal permet largement aux particuliers de remplir leur déclaration sans la moindre erreur ni le moindre oubli ! Bien souvent, ce n’est pas le manque mais, la pléthore d’informations qui noie un peu le contribuable : à lui de faire le bon choix…