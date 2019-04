Wedding planner : Noces italiennes, experts du mariage en Italie

Depuis une dizaine d’années, le wedding planner est devenu le prestataire favori des jeunes couples français. Chargés d’organiser des cérémonies de mariage, les wedding planners rivalisent d’ingéniosité pour créer des mariages inoubliables dans les plus beaux endroits du monde.

Si beaucoup de mariés choisissent de célébrer leur union en France, certains préfèrent partir à l’étranger, notamment en Italie dans la région des Pouilles. C’est là-bas que nous retrouvons l’agence Noces italiennes, spécialiste du mariage en Italie.

Publi-rédactionnel

Noces italiennes, wedding planner expert de la région des Pouilles

Noces italiennes est une agence de wedding planners installée dans la région des Pouilles, au sud de l’Italie. Fondée par une Française expatriée, Barbara Carrolaggi, l’agence Noces italiennes organise des mariages à travers divers lieux tels que des Masserie, des monastères, des cloîtres, des trulli, ainsi qu’en bord de mer, sur la côte ouest des Pouilles. Travaillant avec des prestataires locaux, Noces italiennes est l’agence parfaite pour organiser son mariage dans la magnifique région des Pouilles située sur la botte de l’Italie. Qu’il s’agisse de mariages civils ou de mariages religieux, Noces italiennes s’adapte à toutes les envies des futurs mariés pour créer des cérémonies uniques.

L’organisation de mariage, un marché en pleine expansion

Si les agences de wedding planner se comptaient sur les doigts d’une main il y a encore 10 ans, la France ne compte aujourd’hui pas moins de 800 professionnels en activité. Plus impressionnant encore, seuls 2% des mariages français sont aujourd’hui organisés par ces agences de wedding planner. Un chiffre qui, selon des experts de l’évènementiel de luxe, démontre un réel potentiel de croissance pour l’organisation de mariage, surtout si on le compare au marché américain où près de 80% des mariages sont planifiés par des wedding planners !

Le mariage à l’étranger, un rêve qui devient réalité

Autre tendance dont profitent allégrement les wedding planners tels que Noces italiennes : les Français sont de plus en plus enclins à célébrer leur union à l’étranger. En effet, grâce aux agences de wedding planner, les mariés peuvent se décharger des contraintes liées à l’organisation de leur mariage à l’étranger. De la prise de contact avec les prestataires locaux au choix du lieu de mariage, en passant par les démarches administratives, tout est pris en charge par l’agence. Reste aux mariés à sélectionner leurs convives et à profiter du voyage !

Combien coûte un mariage à l’étranger avec un wedding planner ?

Naturellement séduits par l’idée de se marier à l’étranger, les mariés n’hésitent pas à investir des sommes considérables dans l’organisation de leur cérémonie de mariage. Si les budgets varient beaucoup, on considère qu’un mariage à l’étranger coûte en moyenne entre 10 000 et 40 000 euros aux mariés. Cette facture varie en fonction des prestations contractées par les mariés, du nombre d’invités attendus, ainsi que du lieu de réception choisi.

Noces italiennes est donc clairement une entreprise dans l’air du temps. Experte du mariage en Italie, elle s’inscrit dans deux tendances majeures : une normalisation du recours aux organisateurs de mariage, ainsi qu’un goût de plus en plus prononcé pour les mariages à l’étranger.