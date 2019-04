Les Rakuten Super Point, une belle aubaine pour les acheteurs en ligne

Comment se démarquer de la concurrence ? C’est en réfléchissant à cette question ô combien épineuse que la plateforme de e-commerce Rakuten a eu l’idée du Club R. Au programme : une multitude d’avantages pour ses membres tout au long de l’année. Explications.

Publi-rédactionnel

Acheter sur Rakuten fait du bien à votre porte-monnaie… virtuel. Et pour cause : que vous achetiez un produit neuf ou d’occasion, 5% minimum du total de vos commandes passées sur le site de vente en ligne vous sont remboursés sous forme de Rakuten Super Point, utilisables dans un délai de 90 jours après leur obtention. Un pourcentage déjà alléchant qui peut atteindre jusqu’à 40% lors de certaines opérations commerciales. Ajoutez à cela des promotions et des bons plans quotidiens à découvrir directement sur la page des Rakuten Deals - ou lors des événements phares de la shopping season comme les Soldes - et c’est une pluie d’économies dont peuvent bénéficier chaque jour tous les membres du Club R.

A titre d’exemple, lors des French Days qui se déroulent du 26 avril au 1er mai, des réductions imbattables vous attendent du côté de la GoPro Hero 7 Black (tarifée à 294,99€), du Samsung Galaxy S10 (prix d’entrée fixé à 520€) et l’aspirateur Dyson V11 Animal (vendu neuf à partir de 519,99€).

A noter également que ce concept novateur de Rakuten Super Point ne s’applique pas qu’aux achats. Vendre sur Rakuten des produits d’occasion vous permet en effet d’être remboursé de 2% du montant total de chaque vente en ligne. Difficile dès lors de ne pas devenir membre du Club R, d’autant plus que l’inscription est gratuite et se fait en quelques clics à peine.

Le Club R Everywhere, le petit dernier chez Rakuten qui va faire grand bruit

Si acheter ou vendre sur Rakuten vous permet de remplir votre cagnotte virtuelle, commander ailleurs le permet également depuis quelques mois. C’est le principe singulier du Club R Everywhere : rembourser 10% minimum de la somme dépensée chez un de ses partenaires en Rakuten Super Point. Et des partenaires, il y en a ! Nike, Sixt, Asos, Hotels.com, Sephora, La Grande Récré… Au total, ce sont plus de 500 marques et enseignes qui participent à cette belle aventure. Pour en profiter, il vous suffit d’être membre du Club R et de télécharger gratuitement l’extension Rakuten. Une fois ces deux étapes réalisées, les bonnes affaires ne se font plus que sur le site Rakuten, mais partout sur le web.