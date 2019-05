Pourquoi acheter un iPhone reconditionné ?

Depuis quelques années, nous voyons les tarifs de certains smartphones s’envoler. Aujourd’hui, le haut de gamme se paye au prix fort. Au grand désarroi des amateurs de nouvelles technologies qui veulent s’équiper de nouvelles machines.

Ainsi, de plus en plus de personnes se tournent vers le marché de l’occasion… avec plus ou moins de réussite. Mais savez-vous qu’il existe une solution alternative ?

Un iPhone reconditionné : qu’est-ce que c’est ?

Tous les amateurs de bonnes affaires sur internet ont un jour entendu parler du terme « téléphone reconditionné ». L’occasion est déjà entrée dans les mœurs depuis longtemps (il suffit de voir le succès des brocantes ou des places de marché online). Pour autant, le concept de téléphone reconditionné est encore méconnu.

Ce qu’il faut savoir, c’est que même si les grandes marques télécom commencent à s’y mettre, il est très rare de voir ce genre d’offre en boutique physique. Le marché du reconditionnement évolue presque exclusivement, pour le moment, sur internet.

Dans les faits, la différence entre un téléphone d’occasion et reconditionné se trouve dans le temps d’usage. Ainsi, pour Orange, un téléphone d’occasion est un smartphone qui a été utilisé au moins 15 jours. Un mobile reconditionné, quant à lui, est juste sorti de son emballage.

Ainsi, on parle de téléphone reconditionné pour qualifier les portables qui revendiquent un état comme neuf, mais qui ne peuvent plus être proposés sous ce terme. Ils concernent, par exemple, les modèles d’exposition remis en vente, les machines renvoyées au magasin par les acheteurs qui se sont désistés ou encore les appareils avec un défaut de fabrication qui ont été réparés, mais jamais retournés à leur propriétaire (pour diverses raisons).

Vous l’avez compris : un terminal reconditionné est un appareil qui se trouve pile à la frontière du neuf et de l’occasion.

iPhone reconditionné : avantages et inconvénients

Pourquoi est-il intéressant d’acheter un iPhone reconditionné ? Parce que la marque à la pomme en vend des millions à travers le monde. Ainsi, statistiquement, les modèles d’iPhone sont en tête de liste des téléphones les plus renvoyés. Ce qui permet de dénicher facilement de très belles offres sur des téléphones comme neufs, mais proposés à prix bas.

De l’iPhone XR à l’iPhone X en passant par l’iPhone 8 Plus voire même des modèles plus anciens tels qu’un iPhone 6, par exemple : l’offre explose sur internet. Cela facilite l’acquisition de modèles récents par les personnes qui n’ont pas envie de débourser des sommes astronomiques pour se mettre à jour en téléphonie mobile.

Pour autant, il faut noter que le principal inconvénient du reconditionnement ne provient pas du concept en lui-même, mais de certains sites et vendeurs online qui manquent de transparence. En effet, en passant par une place de marché, rien ne dit que le téléphone proposé soit réellement un modèle reconditionné. Certains se servent, en effet, de ce concept pour proposer des modèles d’occasion.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il est recommandé d’acheter un modèle reconditionné sur des sites de références, tels que Certideal, qui prennent le temps de vérifier chaque modèle mis en vente sur leur plateforme.

Un marché en pleine évolution

Un article du site Ledauphine.com reprend les résultats d’études Gfk, Kantar TNS, Recommerce et Ademe. Il nous donne quelques chiffres intéressants pour témoigner de l’engouement généré par le marché du reconditionnement (surtout auprès d’un jeune public).

Ainsi, alors que le nombre de téléphones vendus est en baisse depuis 2016, il s’avère que les ventes de téléphones reconditionnés ne cessent d’augmenter (2,1 millions en 2018 contre 1,9 million en 2016). Le marché mondial a même connu une croissance de +13% entre 2016 et 2017.

Début 2019, 25% de Français avaient déjà acheté un mobile reconditionné et 60% se disent prêts à tenter l’expérience. De plus, pour 75% des personnes sondées, le prix est le principal critère d’achat. Car, en effet, il est possible d’obtenir des réductions pouvant aller jusqu’à 55% de remise sur un téléphone reconditionné.

C’est pour cette raison que les acteurs du secteur voient leurs ventes progresser de façon fulgurante. En quelques années, certaines plateformes ont enregistré une progression moyenne des ventes de +3000% environ.

Cela attire de plus en plus d’acteurs qui se lancent, à leur tour, sur ce marché en pleine expansion. Ce qui permet aux usagers et amateurs de nouvelles technologies de s’équiper plus facilement à moindres prix.

De ce fait, alors qu'il est de plus en plus courant de voir arriver des modèles pouvant dépasser la barre des 1000€, les téléphones reconditionnés représentent des alternatives très intéressantes.